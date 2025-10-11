Menu Rechercher
Commenter 5

L’Espagne voit grand pour Enzo Alves, le fils de Marcelo

Par Allan Brevi
1 min.
Marcelo Real Madrid @Maxppp

À seulement 16 ans, Enzo Alves, fils de l’ancienne star du Real Madrid Marcelo, s’impose déjà comme l’un des visages forts de la sélection espagnole U17. Devenu capitaine face à la Lettonie, l’avant-centre confirme la confiance que lui accorde son entraîneur. Né en 2009, il impressionne par sa maturité et son influence dans le jeu, malgré des statistiques encore modestes. Selon AS, la fédération espagnole voit en lui un pilier de l’avenir et multiplie les signes de reconnaissance : brassard de capitaine, numéro 9, titularisation… tout indique qu’Enzo est au cœur du projet de la Roja.

La suite après cette publicité

Auteur de près de 150 buts depuis son arrivée à La Fábrica, le centre de formation du Real Madrid, Enzo Alves est considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Bien que ses parents soient brésiliens et qu’il soit aussi éligible pour la Seleção, l’Esapgne entend tout faire pour le garder dans ses rangs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Espagne U17
Marcelo

En savoir plus sur

Espagne U17 Flag Espagne
Marcelo Marcelo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier