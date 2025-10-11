L’Espagne voit grand pour Enzo Alves, le fils de Marcelo

À seulement 16 ans, Enzo Alves, fils de l’ancienne star du Real Madrid Marcelo, s’impose déjà comme l’un des visages forts de la sélection espagnole U17. Devenu capitaine face à la Lettonie, l’avant-centre confirme la confiance que lui accorde son entraîneur. Né en 2009, il impressionne par sa maturité et son influence dans le jeu, malgré des statistiques encore modestes. Selon AS, la fédération espagnole voit en lui un pilier de l’avenir et multiplie les signes de reconnaissance : brassard de capitaine, numéro 9, titularisation… tout indique qu’Enzo est au cœur du projet de la Roja.

Auteur de près de 150 buts depuis son arrivée à La Fábrica, le centre de formation du Real Madrid, Enzo Alves est considéré comme l’un des plus grands espoirs de sa génération. Bien que ses parents soient brésiliens et qu’il soit aussi éligible pour la Seleção, l’Esapgne entend tout faire pour le garder dans ses rangs.