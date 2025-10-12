Menu Rechercher
Barça : Xavi raconte l’échec Luis Díaz

Par André Martins
1 min.
Luis Díaz @Maxppp

Ces dernières années, le nom du Colombien Luis Díaz a souvent été associé au FC Barcelone comme l’une des principales cibles du club pour renforcer son effectif. Dans une interview exclusive accordée à Gol Caracol, Xavi Hernández, alors entraîneur du Barça, a révélé que l’ailier guajiro était l’une de ses priorités. Toutefois, il a précisé que les difficultés économiques du club à l’époque avaient empêché toute avancée. « La situation économique était la que elle était, c’était très difficile pour nous à ce moment-là », a-t-il expliqué.

Malgré cet échec, Xavi a tenu à souligner l’estime que lui et son staff portaient à Luis Díaz, mettant en avant ses grandes qualités. « Un footballeur de classe mondiale, capable de faire la différence, un ailier à la vitesse folle, avec du but, des passes décisives, et en plus un gros travailleur », a-t-il salué. Le Colombien a fini par rejoindre le Bayern Munich cet été, après un dernier sacre en Premier League avec Liverpool.

