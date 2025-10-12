La presse s’inquiète pour les Bleus, le Barça veut un nouveau défenseur

La presse s’inquiète pour l’animation offensive des Bleus sans Mbappé

Sorti sur blessure vendredi soir contre l’Azerbaïdjan, Kylian Mbappé n’ira pas en Islande lundi. Et l’inquiétude est de mise du côté des Bleus. “Absenses et Conséquences” écrit L’Equipe. Le forfait de Kylian Mbappé prive les Bleus de leur capitaine et principal atout offensif. Dans Le Parisien, on se demande même “comment faire sans Mbappé” ? . Didier Deschamps doit repenser son animation offensive sans sept joueurs habituels du secteur, dont Marcus Thuram, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola. Hugo Ekitike pourrait être titularisé à nouveau, entouré d’un Michael Olise en pleine ascension et de Christopher Nkunku repositionné à gauche. Le schéma en 4-2-3-1 devrait être reconduit, face à une Islande qui jouera avec un bloc bas pour contrer l’équipe de France.

Le Barça va essayer de recruter un nouveau défenseur central

Mundo Deportivo nous apprend que le Barca observe attentivement le marché des transferts en prévision du mercato hivernal. Le club catalan cherche un défenseur central gaucher, après le départ d’Iñigo Martínez, parti en Arabie Saoudite. Actuellement, le club dispose de quatre défenseurs centraux : Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Eric Garcia et Andreas Christensen, avec également Jules Koundé capable d’évoluer dans l’axe, ainsi que le jeune Gerard Martín testé durant la pré-saison. La direction, menée par Deco, analyse les options disponibles qui pourraient respecter les limites du fair-play salarial. Les Catalans pourraient aussi se servir de la longue blessure de Gavi pour libérer une place dans l’effectif. L’idée serait d’intégrer un joueur de qualité qui ne joue pas beaucoup dans son club actuel, afin d’offrir à l’entraîneur Hansi Flick un profil supplémentaire et notamment pour permettre à Pau Cubarsí, moins performant à gauche cette saison, de se repositionner. Parmi les pistes évoquées cet été figurait Lucas Beraldo, mais ni Deco ni Flick n’ont été convaincus par cette option.

Le magicien Pedri emballe l’Espagne

L’Espagne s’est imposée 2-0 contre la Géorgie, spécialement grâce à un Pedri encore étincelant. “Pedri le magicien très aimé” peut-on lire dans Mundo Deportivo. Pedri s’est imposé comme le maître du jeu, orchestrant le rythme et multipliant les récupérations. Pour Marca, le défilé est monté par Pedri. Le joueur du Barça a livré une performance exceptionnelle avec 88% de passes réussies, dont 34 dans la partie haute adverse, quatre occasions créées : tout simplement le meilleur hier. Après deux matchs difficiles avec le FC Barcelone, Pedri a retrouvé son aisance en sélection en étant à la création notamment de l’action du premier but de Yeremy Pino. Le magicien a été ovationné par les 30 000 supporters du stade d’Elche qui lui ont même demandé de tirer le penalty alors qui n’était pas le frappeur désigné. Luis de la Fuente, de son côté, a dit que Pedri était le moteur de son équipe, apportant sécurité, contrôle et faisant ressortir la meilleure version de ses coéquipiers.