FC Barcelone - Eintracht Francfort : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille l’Eintracht Francfort dans le cadre de la 6e journée de la Ligue des champions. Seulement 18e du classement avec 7 points, le Barça est dans le dur dans cette compétition et se trouve dans l’obligation de l’emporter ce soir à domicile. En face, Francfort est dans une position encore plus délicate avec seulement 4 points récoltés et une actuelle 28e place, le club allemand doit se battre pour sa survie dans cette compétition. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Hansi Flick aligne son habituel 4-3-3. Joan Garcia au but, Koundé et Baldé sur les côtés de la défense, Cubarsi et avec Gerard Martin dans l’axe. Dans le cœur du jeu, Eric Garcia est associé à Pedri et Fermin Lopez. Enfin en attaque, Yamal et Raphinha occupent les côtés, Lewandowski l’axe. Chez les visiteurs, Dino Toppmöller opte pour un 4-5-1. Zetterer en dernier rempart, Koch et Theate en défense centrale, Kristensen et Brown latéraux. Au milieu de terrain, Chaibi est présent avec Skhiri et Larsson. Du côté de l’attaque, Doan et Gotze vont animer les ailes, Knauff est avant centre.

Les compositions

FC Barcelone : J.Garcia - Koundé, Cubarsi, G.Martin, Baldé - E.Garcia, Pedri - Yamal, Fermin, Raphinha - Lewandowski

Eintracht Francfort : Zetterer - Kristense, Koch, Theate, Brown - Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Gotze - Knauff