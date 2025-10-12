Équipe de France : Didier Deschamps sort du silence après la nouvelle polémique Mbappé

Un mois, une polémique. Après celle de septembre lorsque le PSG lui avait mis sur le dos les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Didier Deschamps fait maintenant face à la gronde madrilène. Touché à la cheville la semaine dernière face à Villarreal, Kylian Mbappé a finalement insisté pour faire partie de la liste des Bleus en vue de la Coupe du Monde.

En conférence de presse, il avait même indiqué cette semaine son désir de jouer la rencontre face à l’Azerbaïdjan, assurant aller mieux. «Moi, je veux jouer, et le coach veut que je joue. Je me sens bien. Je n’ai pas d’inquiétude particulière», avait-il déclaré. Il a donc joué, il a même marqué, mais il s’est aussi reblessé à cette même cheville après un choc qui l’a contraint de laisser sa place à Florian Thauvin à la 83e minute.

C’est la faute à pas de chance pour Deschamps

En Espagne et au Real Madrid, on peine à comprendre que Deschamps ait laissé son joueur aussi longtemps sur la pelouse, surtout dans un match aussi maîtrisé (3-0). Au coup de sifflet final, le sélectionneur des Bleus s’était contenté de donner de brèves nouvelles de Mbappé. Sur Téléfoot ce dimanche, il s’est montré plus bavard concernant son choix : «s’il fallait le faire jouer autant ? On peut toujours se poser la question», a déclaré DD.

«Mais j’ai beaucoup d’échanges avec Kylian : avant la semaine, durant la semaine, notamment sur ses sensations, à la mi-temps aussi, et même en deuxième mi-temps. On n’est pas à l’abri, ça ne s’est pas aggravé, il n’a pas eu une douleur plus importante mais il y a des chocs… Avant que je le sorte, il prend un coup exactement là où il avait mal. Mais sans ce choc-là, vu la forme dans laquelle il est, il n’y avait pas de soucis particuliers. Le football, il y a des contacts et malheureusement, on peut avoir des blessures. » Pas sûr que ces propos soient de nature à convaincre le Real Madrid.