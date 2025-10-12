Qualifs CdM 2026 : la Croatie écrase Gibraltar, le Danemark déroule contre la Grèce, la Roumanie au buzzer contre l’Autriche

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Croatie s’est logiquement imposée contre Gibraltar (3-0) ce dimanche soir. Dominateurs de bout en bout, les hommes de Zlatko Dalic ont rapidement pris l’avantage grâce à Fruk (30e), avant que Sucic et Erlic ne viennent sceller le succès en fin de rencontre (78e et 90+6e). L’ancien Rennais Lovro Majer a toutefois manqué un penalty à la 57e minute, alors que le vétéran Luka Modric, toujours précieux malgré ses 40 ans, est entré en jeu à la 69e. En face, Gibraltar n’a rien proposé et reste lanterne rouge du groupe L avec zéro point et un goal-average inquiétant de -17. La Croatie, elle, poursuit son parcours parfait et reste solidement installée en tête avec 16 points. Les Croates n’ont plus besoin que d’un point en deux matches pour aller à la Coupe du monde 2026.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Pologne a conforté sa deuxième place du groupe G grâce à un succès maîtrisé en Lituanie (0-2), avec des réalisations de Szymanski (15e) et Lewandowski (64e). Dans le groupe C, le Danemark a confirmé sa bonne dynamique en surclassant la Grèce (3-1), porté par des joueurs en pleine forme. Hojlund (21e), Andersen (40e) et Damsgaard (41e) ont plié le match avant la pause. Enfin, la Roumanie a arraché la victoire face à l’Autriche (1-0) grâce à un but de Ghita dans le temps additionnel (90e+5). Un succès précieux qui lui permet de totaliser 10 points et de rester dans la course, tandis que l’Autriche, toujours leader du groupe H avec 15 points, voit son avance légèrement se réduire.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Groupe G

Lituanie 0 - 2 Pologne : Szymanski (15e) et Lewandowski (64e) pour la Pologne

Groupe H

Roumanie 1 - 0 Autriche : Ghita (90e +5) pour la Roumanie

Groupe C

Danemark 3 - 1 Grèce : Hojlund (21e), Andersen (40e) et Damsgaard (41e) pour le Danemark / Tzolis (63e) pour la Grèce

Groupe L