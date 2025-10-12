Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Croatie écrase Gibraltar, le Danemark déroule contre la Grèce, la Roumanie au buzzer contre l’Autriche

Par Allan Brevi
2 min.
Mateo Kovacic sous le maillot de Croatie pendant l'Euro 2020 @Maxppp
terminé - 20:45 Croatie 3 Gibraltar 0
terminé - 20:45 Lituanie 0 Pologne 2
terminé - 20:45 Roumanie 1 Autriche 0
terminé - 20:45 Danemark 3 Grèce 1

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Croatie s’est logiquement imposée contre Gibraltar (3-0) ce dimanche soir. Dominateurs de bout en bout, les hommes de Zlatko Dalic ont rapidement pris l’avantage grâce à Fruk (30e), avant que Sucic et Erlic ne viennent sceller le succès en fin de rencontre (78e et 90+6e). L’ancien Rennais Lovro Majer a toutefois manqué un penalty à la 57e minute, alors que le vétéran Luka Modric, toujours précieux malgré ses 40 ans, est entré en jeu à la 69e. En face, Gibraltar n’a rien proposé et reste lanterne rouge du groupe L avec zéro point et un goal-average inquiétant de -17. La Croatie, elle, poursuit son parcours parfait et reste solidement installée en tête avec 16 points. Les Croates n’ont plus besoin que d’un point en deux matches pour aller à la Coupe du monde 2026.

Dans les autres rencontres de la soirée, la Pologne a conforté sa deuxième place du groupe G grâce à un succès maîtrisé en Lituanie (0-2), avec des réalisations de Szymanski (15e) et Lewandowski (64e). Dans le groupe C, le Danemark a confirmé sa bonne dynamique en surclassant la Grèce (3-1), porté par des joueurs en pleine forme. Hojlund (21e), Andersen (40e) et Damsgaard (41e) ont plié le match avant la pause. Enfin, la Roumanie a arraché la victoire face à l’Autriche (1-0) grâce à un but de Ghita dans le temps additionnel (90e+5). Un succès précieux qui lui permet de totaliser 10 points et de rester dans la course, tandis que l’Autriche, toujours leader du groupe H avec 15 points, voit son avance légèrement se réduire.

Les résultats du multiplex de 20h45 :

Groupe G

  • Lituanie 0 - 2 Pologne : Szymanski (15e) et Lewandowski (64e) pour la Pologne

Groupe H

  • Roumanie 1 - 0 Autriche : Ghita (90e +5) pour la Roumanie

Groupe C

  • Danemark 3 - 1 Grèce : Hojlund (21e), Andersen (40e) et Damsgaard (41e) pour le Danemark / Tzolis (63e) pour la Grèce

Groupe L

  • Croatie 3 - 0 Gribraltar : Fruk (30e), Sucic (78e) et Erlic (95+6e) pour la Croatie
