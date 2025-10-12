Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : Didier Deschamps se méfie de l’Islande

Présent en conférence de presse avant de défier l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps a loué les qualités du futur adversaire des Bleus. Face aux journalistes, le sélectionneur français a vanté les mérites des Islandais, notamment dans l’entrejeu.

«Je considère que l’Islande est meilleure que l’Ukraine, notamment avec son milieu de terrain. Il y a ce qu’il faut. Je n’oublie pas leur match au Parc des Princes, avec beaucoup d’agressivité, de courses et de qualité technique. Notre objectif c’est de prendre des points et de se rapprocher de la qualification».

