Eliminatoires CM - Europe

EdF : Adrien Rabiot absent de l’entraînement collectif

Par Kevin Massampu
1 min.
Rabiot avec la France @Maxppp
Islande France

À la vieille de la rencontre de l’Équipe de France contre l’Islande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, Adrien Rabiot ne participera pas à la séance collective de ce dimanche soir, annonce Didier Deschamps. « Il a pris un coup », indique le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Le milieu de l’AC Milan avait démarré la rencontre contre l’Azerbaïdjan, vendredi soir au Parc des Princes, et avait même inscrit le but du break pour la France (69e). Il avait été ensuite suppléé à la 70e minute par Eduardo Camavinga, qui n’avait plus joué avec la sélection depuis le 23 mars dernier. Reste à voir si Rabiot sera en mesure de tenir sa place lundi soir à Reykjavik.

Eliminatoires CM - Europe
France
Adrien Rabiot
Didier Deschamps

Eliminatoires CM - Europe
France
Adrien Rabiot
Didier Deschamps
