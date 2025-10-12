Qualifs CdM 2026 : les Pays-Bas déroulent contre la Finlande

Après leur victoire à Malte (0-4) jeudi, les Pays-Bas se sont imposés contre la Finlande sur le même score, à la Johan Cruyff Arena, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Un succès dû en grande partie à Memphis Depay. Passeur sur le but de Donyell Malen (8e), le joueur des Corinthians a ensuite trouvé la tête de Virgil van Dijk sur coup franc pour le break (17e), avant de signer son 54e but en sélection, sur penalty (38e). Cody Gakpo a conclu cette belle soirée à Amsterdam avec le quatrième but (84e). Avec cette victoire, les joueurs de Ronald Koeman prennent le large dans le groupe G. En cas de victoire en Pologne, en novembre, les Néerlandais valideront officiellement leur place pour le prochain Mondial. La Finlande reste troisième, mais garde encore ses chances pour la place de barragiste. Elle recevra Malte, puis Andorre lors de la prochaine trêve.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 18h, l’Écosse s’est imposée difficilement contre la Biélorussie (2-1) à Glasgow, grâce à Che Adams (15e) et à Scott McTominay (84e). Une bonne opération pour les locaux qui prennent provisoirement trois points d’avance en tête du groupe C sur le Danemark, qui reçoit contre la Grèce dans la soirée. Enfin, les îles Féroé se sont imposées contre la Tchéquie (2-1), à Tórshavn. Les Féroïens, troisièmes de la poule L, reviennent à un point de leur adversaire du soir, deuxième, et gardent espoir pour accrocher la place en barrage.

Les résultats du multiplex de 18h :

Groupe C

Écosse 2 - 1 Biélorussie : Che Adams (15e) et Scott McTominay (84e) / Gleb Kuchko (90e+6)

Groupe G

Pays-Bas 4 - 0 Finlande : Donyell Malen (8e), Virgil van Dijk (17e), Memphis Depay (38e, s.p) et Cody Gakpo (84e)

Groupe L

Îles Féroé 2 - 1 Tchéquie : Hanus Sørensen (67e) et Martin Agnarsson (81e) / Adam Karabec (78e)