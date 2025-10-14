Menu Rechercher
OM : quand Neymar a fait la boule à zéro à Emerson

Par Matthieu Margueritte
Neymar avec Santos @Maxppp

Avant de traverser l’Atlantique et de lancer sa carrière en Europe, Emerson (31 ans) a fait ses classes à Santos. Là-bas, il a côtoyé un certain Neymar. Et ce dernier l’a félicité un jour en lui rasant les cheveux…

«Je venais d’intégrer l’équipe première après avoir remporté la plus importante coupe brésilienne chez les jeunes, Neymar s’est approché de moi et m’a dit : "félicitations pour tout, mais ici, ça marche comme ça". C’était un rite d’initiation, je pense que cela est également arrivé à Felipe Anderson», a-t-il confié à Calciomercato.

