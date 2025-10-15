LdC (F) : l’OL enchaîne contre Sankt-Pölten

2e match et 2e victoire pour les Lyonnaises dans cette phase de championnat de Ligue des Champions. Après leur succès surprise du côté d’Arsenal la semaine dernière (2-1), elles ont cette fois dominé Sankt-Pölten 3-0 au Groupama Stadium. Avec six points au compteur, elles en profitent pour prendre la 2e place, à égalité avec Wolfsbourg, en attendant les autres matchs.

Les Fenottes ont rapidement pris le large grâce à deux buts signés Brand (28e) et Hegerberg (45e). Après la pause, c’est Yohannes qui a corsé l’addition (52e) pour un succès autoritaire, qui aurait même être encore plus large avec davantage de réussite dans le dernier geste. Le prochain rendez-vous sera autrement plus compliqué avec la réception du leader, le VfL Wolfsburg, le 11 novembre prochain.