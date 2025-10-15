Le Trophée des Champions va rapporter un pactole

Le Trophée des Champions 2025 sera un Classique, opposant donc le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue 1 2024-2025, à l’Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1 l’an passé, et se jouera pour la première fois au Koweït, le 8 janvier prochain. Comme le révèle L’Équipe, le pays du Golfe a remporté la mise face à la Côte d’Ivoire et à Oman, en proposant une offre particulièrement attractive à la LFP. Cette dernière a été accompagnée dans les négociations par 2 agences, l’une suisse et l’autre française.

En effet, la Fédération koweïtienne aurait déboursé environ 3,5 millions d’euros, en plus des frais annexes, pour accueillir l’événement. Ni la LFP, ni TB Consulting n’ont souhaité confirmer ce montant, mais cette somme représente un joli pactole pour une compétition qui ne cesse de s’internationaliser. Après Tel-Aviv, Tanger et Pékin, le Trophée des Champions continue ainsi son tour du monde.