Menu Rechercher
Commenter 9
Trophée des Champions

Le Trophée des Champions va rapporter un pactole

Par Allan Brevi
1 min.
Le PSG, vainqueur du dernier Trophée des Champions @Maxppp

Le Trophée des Champions 2025 sera un Classique, opposant donc le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue 1 2024-2025, à l’Olympique de Marseille, 2e de Ligue 1 l’an passé, et se jouera pour la première fois au Koweït, le 8 janvier prochain. Comme le révèle L’Équipe, le pays du Golfe a remporté la mise face à la Côte d’Ivoire et à Oman, en proposant une offre particulièrement attractive à la LFP. Cette dernière a été accompagnée dans les négociations par 2 agences, l’une suisse et l’autre française.

La suite après cette publicité

En effet, la Fédération koweïtienne aurait déboursé environ 3,5 millions d’euros, en plus des frais annexes, pour accueillir l’événement. Ni la LFP, ni TB Consulting n’ont souhaité confirmer ce montant, mais cette somme représente un joli pactole pour une compétition qui ne cesse de s’internationaliser. Après Tel-Aviv, Tanger et Pékin, le Trophée des Champions continue ainsi son tour du monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Trophée des Champions
Marseille
PSG

En savoir plus sur

Trophée des Champions Trophée des Champions
Marseille Logo Marseille
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier