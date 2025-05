Le PSG va défier l’OM au Trophée des Champions

L’affiche est désormais officielle : le prochain Trophée des Champions opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille. Une rencontre toujours attendue entre les deux rivaux historiques du football français, qui se disputeront le premier titre de la saison à venir. Si la date et le lieu restent à déterminer, le duel promet déjà une forte intensité et une saveur particulière, tant l’enjeu symbolique dépasse le simple cadre d’un trophée.

Le PSG, en remportant à la fois le championnat de France et la Coupe de France, a réalisé le doublé national. Dans ce cas de figure, le règlement prévoit que le Trophée des Champions soit disputé entre le vainqueur du doublé et le deuxième de Ligue 1. Grâce à sa deuxième place acquise en championnat, l’OM décroche ainsi son billet pour cette rencontre de prestige. Ce Clasico en terrain neutre lancera idéalement la saison 2025-2026, avec d’un côté un Paris en quête de continuité au sommet, et de l’autre un Marseille ambitieux, désireux de bousculer l’ordre établi.