238 M€ de gains, 51 matchs, les Frenchies… le retour fantastique de Sunderland en Premier League

Après 8 années d’attente, Sunderland est de retour en Premier League, et avec la ferme intention de s’y installer. «Ce n’est que le début», a promis hier Juan Sartori, le copropriétaire uruguayen de Sunderland. Relégués en Championship en 2017 au bout d’une saison chaotique (dernier avec 24 points), les Black Cats avaient dû traverser des dernières années d’errance, marquées par une relégation en troisième division en 2018. La série Netflix «Sunderland : Envers et contre tous» avait permis de mieux mesurer le déclin infernal de ce club historique, sacré six fois champion d’Angleterre depuis sa création (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936).

La suite après cette publicité

En 2021, Kyril Louis-Dreyfus, fils de l’ancien président de l’OM Robert Louis-Dreyfus, était devenu le nouveau garant de cette institution. Après épongement des dettes de Sunderland à hauteur de 273 millions d’euros, il avait pu récupérer un club économiquement sain, doté d’un centre de formation et d’infrastructures modernes, et surtout d’un emblématique Stadium of Light, inauguré en 1997 par le prince Andrew et duc de York. Avant le COVID, l’enceinte réunissait déjà en moyenne près de 30 000 spectateurs. Avec maintenant le retour des derbys explosifs du Tyne and Wear face à Newcastle, on ne se fait plus trop de soucis pour les recettes billetterie du club du Nord-Est de l’Angleterre.

Régis Le Bris les a conquis

D’ailleurs, ce retour en Premier League aurait pu intervenir plus tôt. Dès sa remontée en Championship en 2021, Sunderland n’était pas passé loin d’enchaîner la passe de deux, avant de finalement chuter en 1/2 finale des barrages face à Luton (2-1, 0-2), futur promu. La 16e place de l’an passé a donc rapidement été rangée dans la boîte à mauvais souvenirs, et Régis Le Bris a sorti la cape du magicien dès sa première saison à l’étranger. « Je suis vite reconnu dès que je sors, évidemment, mais il y a quand même une forme de pudeur des fans quand ils me voient. Bon, peut-être un peu moins en ce moment, quand même », plaisantait-il dans les colonnes de L’Équipe. Après une 4e place en saison régulière, ses hommes ont su prendre le taureau par les cornes en sortant Coventry (1-2, 1-1), puis Sheffield United, hier, au terme d’un match riche en rebondissements.

La suite après cette publicité

Menés 1-0 et dominés en première période, les Black Cats ont finalement trouvé leur salut en la personne du très jeune Tom Watson (19 ans), pur produit issu du cru qui rejoindra Brighton cet été, et buteur à la 90+5e. Mais cette saison aura aussi eu de forts accents français, avec l’arrivée de Wilson Isidor, auteur de 13 buts en Championship et que Régis Le Bris avait déjà croisé lors des derbys entre Rennes et Lorient en jeunes. Celle d’Enzo Le Fée à l’hiver, aura aussi eu son importance, comme celle du francophone et ancien Sochalien, Eliezer Mayenda, dont l’avenir international devrait plutôt s’écrire en Espagne (il a été appelé avec les Espoirs en mars).

Une rentrée d’argent significative, et du mouvement à prévoir

Comment ne pas mentionner aussi Jobe Bellingam, petit frère de Jude, qui devrait être l’une des attractions de l’été après avoir été élu meilleur jeune du championnat ? Liverpool, Chelsea mais aussi le Borussia Dortmund seraient sur le coup pour l’attirer. BILD rapportait ces derniers jours que son possible transfert chez les Marsupiaux allait se situer autour de 40 millions d’euros. Conjugué à cela le montant astronomique des revenus liés à la montée en Premier League (environ 238 millions d’euros selon la BBC), Sunderland devrait mettre encore un peu de beurre dans ses épinards. Il faudra aussi suivre l’été du prometteur Chris Rigg, né en 2007, ou encore de Dan Neil et Trai Hume. Enzo Le Fée, lui, a vu sa clause de 23 millions d’euros être levée automatiquement avec la montée de son club.