Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : le Torino fait chuter la Roma

Par Josué Cassé
Paulo Dybala @Maxppp
Rome 0-1 Torino

L’AS Roma voulait enchaîner. Après deux victoires initiales contre Bologne et Pise, le club entraîné par Gian Piero Gasperini accueillait le Torino, ce dimanche, lors de la 3e journée de Serie A.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
5 Logo Rome Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1
8 Logo Torino Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5

Oui mais voilà, après un premier acte accroché où aucune des deux formations ne parvenaient à prendre l’avantage, Giovanni Pablo Simeone trouvait finalement le chemin des filets à l’heure de jeu (0-1, 59e). Une courte victoire permettant au Toro de remonter au 7e rang. L’AS Roma reste 4e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Roma
Torino

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Roma Logo AS Rome
Torino Logo Torino
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier