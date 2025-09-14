Serie A : le Torino fait chuter la Roma

L’AS Roma voulait enchaîner. Après deux victoires initiales contre Bologne et Pise, le club entraîné par Gian Piero Gasperini accueillait le Torino, ce dimanche, lors de la 3e journée de Serie A.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1 8 Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5

Oui mais voilà, après un premier acte accroché où aucune des deux formations ne parvenaient à prendre l’avantage, Giovanni Pablo Simeone trouvait finalement le chemin des filets à l’heure de jeu (0-1, 59e). Une courte victoire permettant au Toro de remonter au 7e rang. L’AS Roma reste 4e.