La Juventus veut blinder le crack Kenan Yıldız

Déjà l’un des piliers de la Juventus malgré ses 20 ans, Kenan Yildiz pourrait voir son avenir à Turin se dessiner sur le long terme. Selon La Stampa, le jeune international turc devrait bientôt prolonger son contrat jusqu’en 2030, avec un salaire net dépassant les 6 millions d’euros, bonus inclus. Un engagement fort du club, qui ne compte pas céder celui qui a porté la tunique bianconera à 52 reprises la saison dernière, pour 12 buts et 9 passes décisives.

La suite après cette publicité

Après les approches estivales de Chelsea et Arsenal, toutes deux repoussées, la Juve se montre intransigeante. Il faudrait une offre bien supérieure à 100 millions d’euros pour qu’elle reconsidère sa position. Le Real Madrid, lui, continuerait de surveiller le joueur de loin. Mais pour l’instant, aucun départ n’est à l’ordre du jour. L’équipe d’Igor Tudor démarre sa campagne européenne par la réception du Borussia Dortmund, ce mardi soir. Kenan Yildiz devrait logiquement être de la partie.