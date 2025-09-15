Serie A : Côme rejoint par le Genoa dans le temps additionnel
Défait à Bologne (1-0), il y a deux semaines, Côme retrouvait son antre de Giuseppe Sinigaglia pour affronter le Genoa pour le compte de la 3e journée de Serie A. Comme souvent, la bande à Cesc Fàbregas a pu compter sur un nouveau coup de génie de sa pépite Nico Paz pour débloquer la rencontre (1-0, 13e).
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|9
|3
|+5
|3
|0
|0
|6
|1
|2
|Juventus
|9
|3
|+4
|3
|0
|0
|7
|3
|3
|Cremonese
|7
|3
|+2
|2
|1
|0
|5
|3
|4
|Udinese
|7
|3
|+2
|2
|1
|0
|4
|2
|5
|Milan
|6
|3
|+2
|2
|0
|1
|4
|2
|6
|Rome
|6
|3
|+1
|2
|0
|1
|2
|1
|7
|Atalanta
|5
|3
|+3
|1
|2
|0
|6
|3
|8
|Cagliari
|4
|3
|+1
|1
|1
|1
|3
|2
|9
|Côme
|4
|3
|+1
|1
|1
|1
|3
|2
|10
|Torino
|4
|3
|-4
|1
|1
|1
|1
|5
|11
|Inter Milan
|3
|3
|+3
|1
|0
|2
|9
|6
|12
|Lazio
|3
|3
|+1
|1
|0
|2
|4
|3
|13
|Bologne
|3
|3
|-1
|1
|0
|2
|1
|2
|14
|Sassuolo
|3
|3
|-2
|1
|0
|2
|3
|5
|15
|Genoa
|2
|3
|-1
|0
|2
|1
|1
|2
|16
|Fiorentina
|2
|3
|-2
|0
|2
|1
|2
|4
|17
|Hellas
|2
|3
|-4
|0
|2
|1
|1
|5
|18
|Pise
|1
|3
|-2
|0
|1
|2
|1
|3
|19
|Parme
|1
|3
|-4
|0
|1
|2
|1
|5
|20
|Lecce
|1
|3
|-5
|0
|1
|2
|1
|6
Si les locaux ont longtemps cru que ce nouveau coup de patte de l’international argentin (4 sélections) allait suffire pour décrocher la victoire, le match a finalement basculé dans les derniers instants du temps additionnel, avec le carton rouge de Jacobo Ramon (89e) et l’égalisation de Caleb Ekuban pour le Genoa (90e + 2, 1-1). Les deux équipes se sont ainsi quittées sur un score de parité (1-1). Côme est actuellement à la 9e place du classement de Serie A et affrontera la Fiorentina lors de la prochaine journée. Le Genoa occupe, lui, la 15e position et se rendra à Bologne, ce week-end.
