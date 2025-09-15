Serie A : Côme rejoint par le Genoa dans le temps additionnel

Défait à Bologne (1-0), il y a deux semaines, Côme retrouvait son antre de Giuseppe Sinigaglia pour affronter le Genoa pour le compte de la 3e journée de Serie A. Comme souvent, la bande à Cesc Fàbregas a pu compter sur un nouveau coup de génie de sa pépite Nico Paz pour débloquer la rencontre (1-0, 13e).

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1 2 Juventus 9 3 +4 3 0 0 7 3 3 Cremonese 7 3 +2 2 1 0 5 3 4 Udinese 7 3 +2 2 1 0 4 2 5 Milan 6 3 +2 2 0 1 4 2 6 Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1 7 Atalanta 5 3 +3 1 2 0 6 3 8 Cagliari 4 3 +1 1 1 1 3 2 9 Côme 4 3 +1 1 1 1 3 2 10 Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5 11 Inter Milan 3 3 +3 1 0 2 9 6 12 Lazio 3 3 +1 1 0 2 4 3 13 Bologne 3 3 -1 1 0 2 1 2 14 Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5 15 Genoa 2 3 -1 0 2 1 1 2 16 Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4 17 Hellas 2 3 -4 0 2 1 1 5 18 Pise 1 3 -2 0 1 2 1 3 19 Parme 1 3 -4 0 1 2 1 5 20 Lecce 1 3 -5 0 1 2 1 6 Voir le classement complet

Si les locaux ont longtemps cru que ce nouveau coup de patte de l’international argentin (4 sélections) allait suffire pour décrocher la victoire, le match a finalement basculé dans les derniers instants du temps additionnel, avec le carton rouge de Jacobo Ramon (89e) et l’égalisation de Caleb Ekuban pour le Genoa (90e + 2, 1-1). Les deux équipes se sont ainsi quittées sur un score de parité (1-1). Côme est actuellement à la 9e place du classement de Serie A et affrontera la Fiorentina lors de la prochaine journée. Le Genoa occupe, lui, la 15e position et se rendra à Bologne, ce week-end.