Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : Côme rejoint par le Genoa dans le temps additionnel

Par Kevin Massampu
1 min.
Nico Paz @Maxppp
Côme 1-1 Genoa

Défait à Bologne (1-0), il y a deux semaines, Côme retrouvait son antre de Giuseppe Sinigaglia pour affronter le Genoa pour le compte de la 3e journée de Serie A. Comme souvent, la bande à Cesc Fàbregas a pu compter sur un nouveau coup de génie de sa pépite Nico Paz pour débloquer la rencontre (1-0, 13e).

La suite après cette publicité

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 9 3 +5 3 0 0 6 1
2 Logo Juventus Juventus 9 3 +4 3 0 0 7 3
3 Logo Cremonese Cremonese 7 3 +2 2 1 0 5 3
4 Logo Udinese Udinese 7 3 +2 2 1 0 4 2
5 Logo Milan Milan 6 3 +2 2 0 1 4 2
6 Logo Rome Rome 6 3 +1 2 0 1 2 1
7 Logo Atalanta Atalanta 5 3 +3 1 2 0 6 3
8 Logo Cagliari Cagliari 4 3 +1 1 1 1 3 2
9 Logo Côme Côme 4 3 +1 1 1 1 3 2
10 Logo Torino Torino 4 3 -4 1 1 1 1 5
11 Logo Inter Milan Inter Milan 3 3 +3 1 0 2 9 6
12 Logo Lazio Lazio 3 3 +1 1 0 2 4 3
13 Logo Bologne Bologne 3 3 -1 1 0 2 1 2
14 Logo Sassuolo Sassuolo 3 3 -2 1 0 2 3 5
15 Logo Genoa Genoa 2 3 -1 0 2 1 1 2
16 Logo Fiorentina Fiorentina 2 3 -2 0 2 1 2 4
17 Logo Hellas Hellas 2 3 -4 0 2 1 1 5
18 Logo Pise Pise 1 3 -2 0 1 2 1 3
19 Logo Parme Parme 1 3 -4 0 1 2 1 5
20 Logo Lecce Lecce 1 3 -5 0 1 2 1 6
Voir le classement complet

Si les locaux ont longtemps cru que ce nouveau coup de patte de l’international argentin (4 sélections) allait suffire pour décrocher la victoire, le match a finalement basculé dans les derniers instants du temps additionnel, avec le carton rouge de Jacobo Ramon (89e) et l’égalisation de Caleb Ekuban pour le Genoa (90e + 2, 1-1). Les deux équipes se sont ainsi quittées sur un score de parité (1-1). Côme est actuellement à la 9e place du classement de Serie A et affrontera la Fiorentina lors de la prochaine journée. Le Genoa occupe, lui, la 15e position et se rendra à Bologne, ce week-end.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Côme
Genoa

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Côme Logo Côme
Genoa Logo Genoa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier