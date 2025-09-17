Violences au Parc des Princes : le communiqué cinglant du RC Lens

Dimanche dernier, alors que le RC Lens affrontait le PSG pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, le déplacement des supporters lensois au Parc des Princes a été marqué par de vives tensions et plusieurs incidents. À la descente des bus, un encadrement jugé excessif a provoqué un climat très tendu, les autorités allant même jusqu’à interdire l’accès aux toilettes avant la fin des fouilles. L’intervention de la Brav-M a aggravé la situation, entraînant des blessés parmi les supporters. À la suite du match contre le PSG, le principal groupe ultra des Sang-et-Or, les Red Tigers 1994, avait déjà publié un communiqué particulièrement virulent à l’encontre des autorités et du dispositif de sécurité mis en place dans la capitale. Ce mercredi soir, le RC Lens a également réagi à la situation, dénonçant un manque de clarté du dispositif.

«Le club souhaite rappeler que si un dispositif sécuritaire renforcé avait été évoqué oralement en réunion préparatoire de match, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune officialisation ni transmission claire par les autorités parisiennes. Il n’a, à ce titre, jamais été intégré aux comptes rendus partagés avec les parties concernées, ce qui a contribué à créer confusion, tension et sentiment d’injustice chez les supporters lensois. Le Racing Club de Lens milite avec constance pour que les déplacements de supporters soient organisés dans des conditions respectueuses, claires et uniformes. Il est impératif que les principes du « référentiel parcours visiteur », adopté par les instances nationales, soient scrupuleusement respectés partout sur le territoire. Ce cadre prévoit notamment des zones de filtrage et de palpation clairement identifiées et adaptées, dans le but de garantir un accueil sécurisé mais aussi digne pour les supporters en déplacement. Le club appelle donc à une meilleure coordination entre les acteurs concernés – clubs, autorités locales et nationales – pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Le respect des supporters et la préservation d’un climat apaisé dans les stades passent par des règles claires, appliquées de façon cohérente, et par un dialogue constant», peut-on notamment lire dans le communiqué lensois.