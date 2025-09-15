AC Milan : Allegri encense Luka Modrić après son but contre Bologne

Dimanche soir, l’AC Milan s’est imposé, non sans difficulté, à domicile contre Bologne (1-0), lors de la troisième journée de Serie A. C’est le vétéran Luka Modrić, arrivé en provenance du Real Madrid cet été, qui a inscrit l’unique but de la rencontre, d’une frappe bien placée à l’entrée de la surface.

En conférence de presse, l’entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a encensé le milieu de terrain croate de 40 ans : « Modrić est un joueur extraordinaire, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un garçon vraiment humble. Il est merveilleux, il sait où va finir le ballon une minute à l’avance. » Cette réalisation est la première du Ballon d’Or 2018 sous les couleurs du club milanais.