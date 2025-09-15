Menu Rechercher
Commenter 3
Serie A

AC Milan : Allegri encense Luka Modrić après son but contre Bologne

Par André Martins
1 min.
Modric Milan @Maxppp
Milan 1-0 Bologne

Dimanche soir, l’AC Milan s’est imposé, non sans difficulté, à domicile contre Bologne (1-0), lors de la troisième journée de Serie A. C’est le vétéran Luka Modrić, arrivé en provenance du Real Madrid cet été, qui a inscrit l’unique but de la rencontre, d’une frappe bien placée à l’entrée de la surface.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, l’entraîneur des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a encensé le milieu de terrain croate de 40 ans : « Modrić est un joueur extraordinaire, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un garçon vraiment humble. Il est merveilleux, il sait où va finir le ballon une minute à l’avance. » Cette réalisation est la première du Ballon d’Or 2018 sous les couleurs du club milanais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan
Luka Modrić

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
Luka Modrić Luka Modrić
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier