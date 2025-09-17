Menu Rechercher
Bayern Munich - Chelsea : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Joao Pedro avec Chelsea @Maxppp
Pour son entrée en lice dans cette phase de championnat de Ligue des champions, le Bayern Munich reçoit Chelsea ce mercredi à 21h, un match en direct commenté sur notre site. Toujours invaincus en Bundesliga, les hommes de Vincent Kompany voudront bien commencer leur campagne européenne en s’imposant contre le récent champion du monde des clubs.

Pour ce faire, le technicien belge a aligné un 4-2-3-1 avec Kane en pointe épaulé par Gnabry, Diaz et Olise. Le Français Upamecano est titulaire en défense avec Tah, Stanisic et Laimer. Du côté des Blues, la pépite brésilienne, Estevao, est sur le banc tandis que Reece James montera d’un cran et sera accompagné de Palmer, Neto et João Pedro offensivement.

Les compositions officielles :

Bayern Munich : Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Diaz - Kane.

Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella - Caicedo, Fernandez - James, Palmer, Neto - João Pedro.

Pub. le - MAJ le
