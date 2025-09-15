AC Milan : premières nouvelles rassurantes pour Maignan

L’AC Milan peut souffler après la frayeur d’hier soir à San Siro. Si la victoire contre Bologne a été rassurante sportivement, l’inquiétude planait sur l’état de santé de Mike Maignan et Strahinja Pavlović, tous deux sortis prématurément. Ce matin, les examens médicaux ont écarté toute lésion musculaire sérieuse pour les deux joueurs. Maignan souffre d’une élongation au mollet droit tandis que Pavlović présente une gêne au fléchisseur gauche. Leur évolution sera suivie quotidiennement par le staff médical du club.

Ces nouvelles sont encourageantes pour Massimiliano Allegri et son effectif, qui espéraient éviter de longues absences. Pavlović avait quitté la pelouse à la pause, remplacé par De Winter, tandis que Maignan avait dû céder sa place en début de seconde période à Pietro Terracciano. La gestion prudente des deux cadres et l’absence de blessure grave laissent entrevoir un retour progressif à l’entraînement, sous réserve d’une évolution clinique favorable.