Mercato : c’est la guerre pour Jobe Bellingham !

Dans la famille Bellingham, on demande le petit frère. Si l’on n’a plus vraiment besoin de présenter Jude, star du Real Madrid et élu troisième meilleur joueur du monde en 2024, son frangin Jobe reste encore méconnu du grand public. Pourtant, ce ne sont pas les qualités qui manquent au milieu offensif de 19 ans, déjà très médiatisé en Angleterre et dont le nom est associé aux plus grands clubs du pays.

La suite après cette publicité

Formé à Birmingham comme son aîné, il avait ensuite rejoint Sunderland la saison dernière, où il s’éclate depuis sous les ordres de Régis Le Bris. Cette année, le joueur né en 2005 a même été élu meilleur jeune de Championship avec les Blacks Cats, qu’il espère désormais mener jusqu’en Premier League. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 42 matchs, il pourrait jouer samedi sa toute dernière rencontre avec son club, en finale des barrages d’accession contre Sheffield United. C’est en tout cas ce que croit savoir BILD, qui lui promet un été agité.

La suite après cette publicité

Dortmund est confiant pour rafler la mise

Ce jeudi, le quotidien allemand indique qu’une décision de l’Anglais est attendue prochainement. Dortmund en a fait l’une de ses priorités, et les négociations des dernières semaines se sont révélées productives entre les deux camps. Il n’y aurait alors que deux options : accepter la proposition que lui a formulée le BVB, ou se laisser convaincre par un autre club, parce que la concurrence est féroce.

Plusieurs formations de Premier League ont déjà tenté de s’immiscer dans le dossier. Liverpool se veut prudent mais avance ses pions, comme Chelsea, qui pourrait aussi faire de la Ligue des Champions un solide argument, au même titre que sa surface financière. D’autres clubs sont aussi attentifs à la situation de l’international espoir anglais, mais le BVB estime avoir les meilleures chances. Ces dernières semaines, le directeur sportif Sebastien Kehl avait même fait le déplacement jusqu’en Angleterre avec Niko Kovac pour convaincre Bellingham. Le club envisagerait de boucler l’opération avant la Coupe du Monde des clubs. Elle pourrait se chiffrer autour de 30 millions d’euros.