Jobe Bellingham élu meilleur jeune joueur de Championship

Si Jude Bellingham vit une saison pour le moins chaotique sous les couleurs du Real Madrid, son petit frère Jobe poursuit, lui, sa très belle ascension. Ce dimanche, celui qui évolue sous les couleurs de Sunderland a d’ailleurs été élu meilleur jeune joueur de Championship. «Je suis reconnaissant de remporter cette récompense. Ça a été une très bonne saison et j’ai juste essayé d’apprendre de mes coéquipiers et de faire de mon mieux. C’est formidable de jouer pour un club aussi important que Sunderland et une chance incroyable de jouer chaque semaine devant un public aussi nombreux et passionné. J’espère que nous pourrons terminer la saison en beauté», a alors déclaré l’intéressé lors de la cérémonie.

«Il est encore un jeune joueur, mais après avoir franchi le seuil des 100 matchs en EFL, il a développé un niveau de régularité cette saison», a de son côté ajouté l’EFL (English Football League). Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 39 matches, le natif de Stourbridge va désormais tenter de finir l’année en beauté alors que le club du nord-est de l’Angleterre peut encore espérer la promotion en Premier League lors des barrages.