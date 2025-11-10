Menu Rechercher
L’Atlético de Madrid racheté par un fonds américain

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Julián Álvarez @Maxppp

Du changement à Madrid ! Le fonds d’investissement américain Apollo Sports Capital est désormais le principal actionnaire de l’écurie rojiblanca, comme l’a annoncé le club via un communiqué officiel. « L’Atlético de Madrid et ses principaux actionnaires – Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group et les fonds gérés par Ares Management – ont conclu un accord pour qu’Apollo Sports Capital (« ASC »), la société mondiale d’investissement dans le sport d’Apollo (NYSE : APO), devienne l’actionnaire majoritaire de notre club », peut-on lire.

Atlético de Madrid
El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario

Voir sur X

« Dans le cadre de l’accord, Miguel Ángel Gil et Enrique Cerezo continueront à diriger l’Atlético de Madrid en tant que DG et président respectivement, et resteront actionnaires, garantissant la continuité et la vision du projet et sa direction. […] L’investissement de l’ASC renforcera la position de notre club parmi l’élite du football et soutiendra notre ambition d’offrir un succès à long terme à nos millions de fans à travers le monde », ajoute le communiqué. Une nouvelle ère va démarrer à Madrid, avec de nombreux projets ambitieux comme la construction d’un énorme complexe sportif qui accueillera le centre d’entraînement du club et de nombreuses activités pour les fans…

Pub. le - MAJ le
