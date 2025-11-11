Atlético de Madrid : tout change pour l’avenir de Julian Alvarez !

Julian Alvarez continue de passionner les foules, en Espagne et à travers l’Europe. Toujours aussi bon dans un Atlético de Madrid qui tourne très bien ces dernières semaines - 9 buts et 4 passes décisives en 15 matchs - il s’affirme clairement comme un des meilleurs joueurs de la planète. Et pour beaucoup, il doit quitter le club colchonero pour franchir un nouveau palier… Surtout que la presse espagnole évoquait des envies de départ dans le clan du buteur de l’Albiceleste.

Ces derniers temps, il a notamment été question d’un intérêt prononcé du FC Barcelone, qui cherche un remplaçant pour Robert Lewandowski qui quittera le club au terme de son contrat en juin. Mais l’ancien de River Plate et de Manchester City risque d’être bien trop cher pour un Barça en difficulté sur le plan financier. Le PSG, prétendant du joueur par le passé comme l’a avoué ce dernier récemment, se positionnera-t-il ?

L’Atlético ne rigole plus !

Quoi qu’il en soit, les récents évènements du côté de Madrid pourraient changer la donne. Lundi, l’Atlético de Madrid a ainsi annoncé le rachat du club par le fonds américain Apollo Sports Capital, qui a mis 2,5 milliards d’euros sur la table pour s’offrir l’écurie de la capitale espagnole. Une arrivée dans le capital rojiblanco qui sera accompagnée de gros investissements pour faire passer le club dans une autre dimension.

Et Sport indique que la priorité de l’Atlético de Madrid et de ses nouveaux investisseurs est tout simplement de prolonger le joueur et qu’il soit inaccessible pour les autres gros clubs européens. Une grosse augmentation salariale va lui être proposée, ainsi que des promesses concernant la construction d’un effectif capable de tout gagner. De jolis arguments pour espérer conserver Alvarez, pour le plus grand bonheur de Diego Simeone et des fans madrilènes.