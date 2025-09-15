OM : la folle anecdote de Pablo Longoria sur le retour d’Aubameyang

Cet été, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM. Un an après son départ vers l’Arabie saoudite, l’attaquant gabonais est retourné sur la Canebière pour goûter pour la première fois à la Ligue des Champions à Marseille. Un come-back qui a donné le sourire à tous les supporters marseillais, fier de retrouver leur buteur de la saison 2023-2024.

Interrogé sur les coulisses de ce retour au micro de Marca, Pablo Longoria, le président de l’OM, a révélé comment s’est goupillé ce retour : «le jour de nos adieux, il a fini par pleurer dans mon bureau. Nous avons passé une année formidable. Je lui ai toujours dit que dès qu’il aurait l’occasion de quitter l’Arabie saoudite, nous serions là. Il n’y a pas eu le moindre doute à ce moment-là. Comme je le lui ai dit au téléphone, l’histoire n’était pas terminée. C’est un luxe qu’il soit avec nous.»