Ballon d’Or : Ousmane Dembélé au coeur d’une étrange polémique

Les votes pour le Ballon d’Or ont clos et dans une semaine, nous saurons qui succèdera à Rodri au palmarès de la plus prestigieuse des distinctions individuelles de la planète football. Si les deux favoris pour la victoire sont connus (Ousmane Dembélé et Lamine Yamal), The Athletic a fait une enquête sur la dernière polémique ayant entaché le concours. Un journaliste australien, Neal Gardner, a en effet reçu un email d’une agence de communication lui proposant de mettre en avant la candidature de Dembélé. Une proposition rémunérée que Gardner a refusée, avant de publier le contenu du mail sur ses réseaux sociaux. « Nous envisageons une campagne d’un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or. Plus précisément, nous aimerions proposer trois tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance. Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté du football, votre participation donnerait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous aimerions vous demander un devis pour cette collaboration. »

La suite après cette publicité

Qui a bien pu être à l’origine de cette proposition osée ? The Athletic a mené son enquête et après avoir contacté le clan Dembélé, qui a assuré ne pas être au courant de cette affaire, il s’avère que cet email provient d’une société appelée Bangrr International, basée en Inde et fondée par Ali Husain, dont le site web se décrit comme « une puissance de nouvelle génération en matière de marketing, de publicité et de contenu, redéfinissant le storytelling des marques de luxe ». Face à la polémique, Husain a répondu au média américain en assurant que l’e-mail reçu par Neal Gardner est l’initiative d’une jeune stagiaire de 18 ans. « Cet e-mail était une demande spontanée envoyée par une jeune stagiaire de notre agence. Étudiante passionnée de football, de publicité et de création de contenu numérique, la stagiaire avait remarqué le récent message de M. Gardner évoquant des demandes de collaboration. Cela lui a donné l’idée de mener une recherche personnelle sur la manière dont les influenceurs et les journalistes structurent leurs partenariats pour la promotion des marques, en particulier dans le secteur du football. Le stagiaire a vu cela comme une occasion d’apprendre à connaître un autre segment du paysage numérique… (et) a envoyé un message spéculatif pour s’informer sur les tarifs standard du secteur. Il s’agissait d’une initiative isolée, motivée par la curiosité éducative, et non d’une directive de notre agence ou d’une campagne commandée par un tiers. »