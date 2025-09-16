Les supporters lensois enragent encore après leur déplacement au Parc des Princes

Avant le match entre le RC Lens et le PSG, soldé par une victoire parisienne 2-0, de violents incidents ont éclaté aux abords du stade Géo-André, où les cars ayant emmené les supporters lensois avaient été garés. Certains groupes d’ultras n’ont jamais pu accéder au Parc des Princes, bloqués dès leur arrivée par un dispositif policier jugé exceptionnellement lourd. Tandis que les autorités affirment avoir appliqué le protocole habituel pour prévenir d’éventuels débordements, des bagarres intenses ont éclaté, avec des échanges de coups et des jets de projectiles. En réaction à ces violences, une partie des supporters présents en tribunes a quitté le stade avant la fin du match, en signe de solidarité.

Selon L’Équipe, deux versions s’opposent : selon la police, des ultras auraient refusé de se faire fouiller à la descente des bus. Mais plusieurs témoins nordistes parlent d’un climat tendu dès l’arrivée, presque comme un piège. « Je n’avais jamais vu autant de CRS dès la sortie du bus », a relaté Florent Caffery, journaliste à La Voix du Nord. Un habitué des déplacements a ajouté : « Tout a dégénéré quand des femmes ont demandé à aller aux toilettes, ce qui leur a été refusé. » Il a poursuivi : « Le pire, c’est qu’avec les CRS, on pouvait parler un tout petit peu, mais quand la Brav-M (la police chargée du maintien de l’ordre) est arrivée, elle a chargé, ç'a été la folie. Ils tapaient, matraquaient. Pourtant, ça se passait comme chaque année, mais c’est cet encerclement par les CRS, avec boucliers, casques et lacrymos, qui a mis une forme de tension. Ce n’est pas le protocole signé par les clubs. »