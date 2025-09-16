Le Real Madrid de Kylian Mbappé attend l’OM de pied ferme en Ligue des Champions

Treize mois après son arrivée à Madrid, Kylian Mbappé est au sommet de son art. Avec 48 buts inscrits depuis son premier match officiel, l’international français n’est plus qu’à deux unités de la barre symbolique des 50 réalisations sous le maillot merengue. Ce chiffre impressionnant illustre l’impact immédiat du champion du monde 2018 sur le jeu offensif madrilène. Ses débuts contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe, il y a plus d’un an, ont lancé une dynamique qui ne s’est jamais essoufflée. Selon Marca, Mbappé vit chaque rencontre comme une étape vers ce qu’il espère être enfin son premier titre en Ligue des champions, le trophée qui lui a échappé avec le Paris Saint-Germain, mais qu’il compte désormais décrocher avec la Maison Blanche.

La régularité de Mbappé frappe autant que ses coups d’éclat. Il a terminé sept des treize mois disputés au Real en tant que meilleur buteur du club, une performance qui en dit long sur sa constance et sa discipline. À Madrid, les chiffres ont la mémoire longue : Cristiano Ronaldo, référence absolue, avait atteint la barre des 50 buts en 53 matchs. Mbappé, lui, pourrait y parvenir lors de sa 64e apparition, s’il signe un doublé face à Marseille. Un rythme certes différent, mais qui témoigne du même ADN offensif. Comme le souligne Marca, l’ancien Parisien incarne cette catégorie rare d’attaquants capables de briller dans n’importe quel contexte, de Liga comme d’Europe.

L’OM, la prochaine victime ?

Le timing pourrait difficilement être plus symbolique : l’OM, rival historique du PSG, se dresse sur la route du Real Madrid au moment même où Mbappé flirte avec son 50e but. Le Français a déjà fait trembler les filets marseillais à dix reprises en seize confrontations officielles, confirmant sa réputation de bourreau des clubs français. Cette rencontre marque aussi le retour de Marseille dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, un contexte qui pourrait amplifier la pression et offrir à Mbappé l’occasion parfaite de frapper un grand coup. Pour les supporters madrilènes, voir leur numéro 10 atteindre ce cap historique contre l’un des adversaires emblématiques de son passé aurait une saveur particulière. Au-delà des chiffres, c’est l’évolution tactique du joueur qui impressionne.

Sous la direction de Xabi Alonso, Mbappé n’est plus seulement un finisseur hors pair, il est devenu un acteur central de la construction offensive du Real. Sur ce début de saison 2025-2026, l’actuel meilleur buteur de Liga affiche six buts en six matchs toutes compétitions confondues, mais aussi des statistiques de créateur de jeu dignes d’un meneur : 3,41 occasions franches et 2,73 passes décisives par match, le plaçant dans le top 2 européen des attaquants les plus décisifs derrière Ousmane Dembélé. Son explosivité, son sens du but et sa faculté à impliquer ses coéquipiers transforment le Real en une machine offensive redoutable. Les phases de championnat de Ligue des champions approchent, et tout laisse penser que le destin du club suivra le rythme dicté par son prodige français.

