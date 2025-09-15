Plusieurs présidents de Ligue 1 partent à la guerre contre Pablo Longoria !

« Quelle corruption ! C’est de la corruption totale dans ce championnat de merde. » En janvier dernier, Pablo Longoria s’était totalement emporté dans les travées du stade de l’Abbé-Deschamps. Après des situations litigieuses lors de la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’OM, le président olympien avait totalement pété les plombs et avait été suspendu 15 rencontres pour cette diatribe lunaire contre l’arbitrage français. Des propos qui cristallisent encore des tensions à l’heure actuelle.

En effet, à l’occasion du Conseil d’administration de la Ligue 1 ce lundi, le dirigeant espagnol a été pris pour cible par ses pairs. Dans un contexte où Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, a demandé l’éviction de Vincent Labrune à la tête de la LFP, Longoria en a pris pour son grade. Dans une réunion marquée également par l’absence remarquée de Philippe Diallo, le président de la FFF, très présent lors des dernières réunions, plusieurs présidents de Ligue 1 ont demandé la démission de Pablo Longoria dans son statut de représentant de la Ligue 1.

Les propos lunaires de Waldemar Kita contre Pablo Longoria

En effet, plusieurs pairs de l’Espagnol lui reprochent d’être encore en place pour promouvoir la Ligue 1 après avoir vivement critiqué cette dernière lors de son dérapage auxerrois en janvier dernier. Waldemar Kita, le président du FC Nantes, s’est notamment montré très offensif à l’égard de son homologue marseillais au sujet de cette diatribe. Après s’être déjà fendu d’une sortie raciste en direct à la télévision en août, le dirigeant polonais de Nantes s’est encore fendu d’une pique assez douteuse, comme le rapporte RMC :

« Tu n’as pas honte, qui es-tu pour dire ça ? Quand on crache sur le pays, ce n’est pas possible et c’est un Polonais qui te parle. » Pour sa défense, Longoria n’a, selon nos confrères, pas eu l’occasion de revenir sur ses propos de janvier dernier. Des offensives contre l’OM et Pablo Longoria qui montrent donc que Vincent Labrune compte encore quelques partisans parmi le conseil d’administration de la Ligue 1.