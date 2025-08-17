Nantes : le dérapage raciste de Kita en direct à la télévision

Lors du match Nantes-PSG, Waldemar Kita a été filmé avec le micro encore activé, adressant à Marquinhos un commentaire jugé raciste et déplacé : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens ». Le président du FC Nantes semblait vouloir rendre hommage au PSG avant la rencontre leur offrant une reproduction de la Ligue des champions en chocolat, mais ses propos ont rapidement été critiqués pour leur connotation discriminatoire, éclipsant l’hommage prévu.

La vidéo, diffusée initialement sur Ligue 1+, a été rapidement supprimée des plates-formes de la nouvelle chaîne. Sur les réseaux sociaux, l’incident a provoqué une vague d’indignation, certains internautes dénonçant un dérapage raciste et un stéréotype religieux inacceptable. Le club n’a pas encore communiqué officiellement sur les propos de son président.