Menu Rechercher
Ligue 1

Nantes : le dérapage raciste de Kita en direct à la télévision

Par Valentin Feuillette
1 min.
Waldemar Kita, le président de Nantes. @Maxppp
Nantes 0-1 PSG

Lors du match Nantes-PSG, Waldemar Kita a été filmé avec le micro encore activé, adressant à Marquinhos un commentaire jugé raciste et déplacé : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens ». Le président du FC Nantes semblait vouloir rendre hommage au PSG avant la rencontre leur offrant une reproduction de la Ligue des champions en chocolat, mais ses propos ont rapidement été critiqués pour leur connotation discriminatoire, éclipsant l’hommage prévu.

La suite après cette publicité
SPORTS ZONE
🎤 Waldemar Kita à Marquinhos :

« C'est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens. »

Sans commentaire.
Voir sur X

La vidéo, diffusée initialement sur Ligue 1+, a été rapidement supprimée des plates-formes de la nouvelle chaîne. Sur les réseaux sociaux, l’incident a provoqué une vague d’indignation, certains internautes dénonçant un dérapage raciste et un stéréotype religieux inacceptable. Le club n’a pas encore communiqué officiellement sur les propos de son président.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier