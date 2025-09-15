OM : Pablo Longoria est fan de Mason Greenwood

La saison passée, Mason Greenwood a sûrement été le meilleur joueur de l’OM. Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, l’ailier anglais a montré qu’il était un talent spécial. Arrivé sur la Canebière après une belle aventure à Getafe, l’ancien de Manchester United reste néanmoins vilipendé pour ses antécédents judiciaires et le scandale qui avait éclaté en Angleterre au début de sa carrière. Néanmoins, l’attaquant de 23 ans peut compter sur le soutien sans faille de l’OM et de ses dirigeants. Ce lundi, c’est Pablo Longoria qui, dans un entretien accordé à Marca, a dit tout le bien qu’il pensait de son joueur phare :

«Il a un talent extraordinaire. J’ai eu la chance de travailler dans de grands clubs et je n’ai jamais eu l’occasion de travailler avec un joueur ayant autant de talent naturel que Mason. Il fait des choses que les autres joueurs ne font pas. L’autre jour, à l’entraînement, il a fait une passe en diagonale que personne n’a vue. Je ne sais pas comment il a pu faire cette passe que personne n’a vue. Nous n’avions pas l’intention de le vendre. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense qu’avec tous les grands joueurs, il y a beaucoup de rumeurs et peu de vérité. Il n’y a pas eu d’offre officielle sur la table. Nous voulons aussi voir où il va avec une continuité de deux saisons de travail dans la stabilité.»