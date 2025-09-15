Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG, OM : les trois pays finalistes pour le Trophée des Champions

Par André Martins
1 min.
Bradley Barcola @Maxppp

La désignation du lieu du Trophée des champions 2026, prévu cet hiver, est imminente. Selon L’Équipe, la Ligue de football professionnel (LFP) a reçu trois candidatures officielles pour accueillir cette rencontre : la Côte d’Ivoire, déjà intéressée pour l’édition précédente, ainsi que deux pays du Golfe, le Koweït et le sultanat d’Oman. L’édition 2024 s’était quant à elle déroulée au Qatar.

Lors de cette dernière édition, le PSG s’était imposé 1-0 face à Monaco grâce à un but décisif d’Ousmane Dembélé dans le temps additionnel, lançant ainsi un exercice historique pour le club. Cette saison, le Trophée opposera le club parisien à l’Olympique de Marseille. Un conseil d’administration de la Ligue se réunit ce lundi après-midi pour discuter, entre autres, de ce sujet.

