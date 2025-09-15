PSG, OM : les trois pays finalistes pour le Trophée des Champions

La désignation du lieu du Trophée des champions 2026, prévu cet hiver, est imminente. Selon L’Équipe, la Ligue de football professionnel (LFP) a reçu trois candidatures officielles pour accueillir cette rencontre : la Côte d’Ivoire, déjà intéressée pour l’édition précédente, ainsi que deux pays du Golfe, le Koweït et le sultanat d’Oman. L’édition 2024 s’était quant à elle déroulée au Qatar.

Lors de cette dernière édition, le PSG s’était imposé 1-0 face à Monaco grâce à un but décisif d’Ousmane Dembélé dans le temps additionnel, lançant ainsi un exercice historique pour le club. Cette saison, le Trophée opposera le club parisien à l’Olympique de Marseille. Un conseil d’administration de la Ligue se réunit ce lundi après-midi pour discuter, entre autres, de ce sujet.