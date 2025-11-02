Menu Rechercher
Commenter 16
Ligue des Champions

PSG : Ousmane Dembélé incertain pour débuter contre le Bayern Munich

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich
parionssport
1 2.20 N 3.90 2 2.55 100€ Bonus Voir sur CANAL+ FOOT

Les images avaient inquiété les supporters parisiens. Ousmane Dembélé (28 ans) revient tout doucement d’une blessure aux ischios-jambiers contractée contre l’Ukraine, en septembre dernier avec les Bleus. Mais à l’issue de la rencontre contre Nice, Ousmane Dembélé s’est montré inquiétant sur son état de santé : «j’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal», a-t-il lâché à ses partenaires au moment de célébrer la victoire parisienne, à quelques jours du choc contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Mais d’après L’Équipe, les dernières informations se veulent rassurantes puisque Ousmane Dembélé a pu s’entraîner normalement, ce dimanche matin, au Campus PSG. Le Ballon d’Or en titre n’est cependant pas assuré de pouvoir commencer la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions, mardi au Parc des Princes (21 heures). Le staff médical parisien ne veut prendre aucun risque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier