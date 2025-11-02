PSG : Ousmane Dembélé incertain pour débuter contre le Bayern Munich

Les images avaient inquiété les supporters parisiens. Ousmane Dembélé (28 ans) revient tout doucement d’une blessure aux ischios-jambiers contractée contre l’Ukraine, en septembre dernier avec les Bleus. Mais à l’issue de la rencontre contre Nice, Ousmane Dembélé s’est montré inquiétant sur son état de santé : «j’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal», a-t-il lâché à ses partenaires au moment de célébrer la victoire parisienne, à quelques jours du choc contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Mais d’après L’Équipe, les dernières informations se veulent rassurantes puisque Ousmane Dembélé a pu s’entraîner normalement, ce dimanche matin, au Campus PSG. Le Ballon d’Or en titre n’est cependant pas assuré de pouvoir commencer la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions, mardi au Parc des Princes (21 heures). Le staff médical parisien ne veut prendre aucun risque.