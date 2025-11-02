Luis Campos dévoile comment le PSG recrute ses joueurs

On ne compte plus vraiment les exemples de réussite du PSG en matière de recrutement ces dernières saisons. Les Portugais Vitinha, Joao Neves ou encore Nuno Mendes en sont parmi tant d’autres. Et pour la plupart, un homme se cache derrière cette réussite : Luis Campos. Dans Téléfoot, le dirigeant parisien a détaillé les méthodes et les critères de recrutement du club.

«Dès le premier jour, j’ai parlé avec le président, on a toujours pensé à construire un projet pas seulement axé sur le court-terme, mais aussi sur le moyen et le long-terme. Notre idée, c’est de prendre des talents plus jeunes, capables de savoir jouer avec les autres, et en même temps prendre des joueurs intelligents. On ne cherche pas juste le joueur qui va vite, qui est intense, ou très bon techniquement. On cherche des joueurs collectivement très forts et avec la capacité de supporter la pression dans un club comme le PSG. C’est un travail commun, et le coach a fait un travail extraordinaire. On a tous aussi un peu ce rêve d’avoir une équipe plus parisienne, française.»