Real Madrid : Xabi Alonso calme le jeu avec Kylian Mbappé

Soulier d’Or européen la saison dernière, Kylian Mbappé a attaqué l’exercice 2025/2026 pied au plancher. Auteur de 4 buts et d’une passe décisive en 4 matches, le Français est aujourd’hui le patron incontesté de l’attaque du Real Madrid. Une excellente nouvelle pour les suiveurs de la Casa Blanca après les déboires extra sportifs du Bondynois la saison passée et son inefficacité en Ligue des Champions. Mais Xabi Alonso refuse de s’enflammer.

« La Coupe du Monde des Clubs a été légère pour Kylian à cause de sa gastro-entérite. Nous avons fait connaissance et appris à nous connaître. Kylian aime beaucoup comprendre les choses, le jeu. Ensuite, il offre cette qualité individuelle. Mais il n’y a pas que Kylian, Vinícius Júnior ou Rodrygo, nous avons besoin de cette qualité collective pour qu’ils puissent faire ces choses différentes. Je n’ai aucun mérite là-dedans. Un leader ? Sans aucun doute. Par sa personnalité, son expérience… Il fait partie de ceux-là. Quand ce groupe se consolide, il sait qui il doit suivre. Kylian est l’un d’entre eux », a-t-il déclaré, avant de répondre à la nécessité de voir Mbappé remporter rapidement la C1. « Impatient ? Non. Nous voyons un projet qui commence. L’un des objectifs est de remporter la Ligue des Champions le plus tôt possible. Kylian fait partie du chemin, mais je ne le vois pas impatient. Aujourd’hui, nous avons parlé de ce que représente la Ligue des Champions, mais nous n’avons pas parlé de mai, nous avons parlé d’aujourd’hui ».