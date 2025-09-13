PL : Chelsea accroché par Brentford sur le fil

Chelsea souhaitait enchaîner après ses deux victoires contre West Ham (1-5) et Fulham (2-0) en Premier League, et pour cela Enzo Maresca avait aligné un onze inédit, avec la première titularisation de Jorrel Hato et celle de Facundo Buonanotte. Alejandro Garnacho et Cole Palmer étaient eux sur le banc au coup d’envoi, un choix fort du coach. Pourtant, le plan tactique de l’entraîneur italien a vite été mis à mal, puisque c’est Brentford qui a ouvert le score sur une contre-attaque conclue par l’Allemand Schade à la 34e minute.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Chelsea 8 4 +6 2 2 0 9 3 12 Brentford 4 4 -2 1 1 2 5 7

En seconde période, les Blues ont montré un tout autre visage. L’entrée de Cole Palmer à la 56e minute a changé la donne : l’Anglais a rapidement égalisé du pied gauche, avant que Caicedo, servi par Garnacho pour sa première sous les couleurs londoniennes, n’inscrive un superbe but d’une frappe limpide (1-2, 85e). Mais contre toute attente, Carvalho a égalisé pour Brentford à la 92e minute, arrachant un nul 2-2 et laissant Chelsea frustré sur le fil.