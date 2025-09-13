David Datro Fofana rebondit au Fatih Karagümrük
Parmi les indésirables de Chelsea depuis cet été, David Datro Fofana était invité à quitter les Blues avant la fin du mercato. Un temps pisté par Nice, il était finalement resté à Londres avant de trouver un ultime point de chute en Turquie, où il avait déjà passé la moitié de saison dernière, du côté de Göztepe. Cette fois, l’Ivoirien de 22 ans a été prêté, avec option d’achat, du côté de Fatih Karagümrük, actuel 12e de Süper Lig.
Kulübümüz, Chelsea’nin 22 yaşındaki forvet oyuncusu David Fofana ile satın alma opsiyonlu 1 sezonluk kiralık olarak anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Göztepe’de kiralık olarak oynayan Fildişi Sahilli oyuncumuz, kariyerine 2020-2021 sezonunda Molde’de başladı. Molde’de 65 maçta 24 gol atan Fofana, 2022-2023 sezonunda Premier Lig’in önemli kulüplerinden Chelsea’ye transfer oldu. Golcü oyuncu Union Berlin ve Burnley’de de kiralık olarak görev yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi deneyimleri yaşayan, Fildişi Sahili A Milli Takımı formasını da terleten David Fofana’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.
«Notre club a trouvé un accord avec l’attaquant de 22 ans de Chelsea, David Fofana, pour un prêt d’une saison avec option d’achat. Le joueur ivoirien, prêté à Göztepe lors de la première moitié de la saison dernière, a débuté sa carrière à Molde lors de la saison 2020-2021. Nous souhaitons la bienvenue à David Fofana, qui a également porté le maillot de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, dans notre famille et lui souhaitons du succès sous notre maillot rouge et noir», indique le communiqué.
