Ligue des Champions : Chelsea incapable de battre Qarabag, grande première pour Pafos

Après une défaite inaugurale contre le Bayern Munich, puis deux succès contre Benfica et l’Ajax, Chelsea disputait cette 4e journée de Ligue des Champions du côté de l’Azerbaïdjan. Un déplacement piège bien sûr tant Qarabag surprend depuis le début de cette saison de C1 avec deux victoires sur Benfica et Copenhague, avant de perdre sur la pelouse de l’Athletic. Il ne fallait donc pas prendre cette rencontre à la légère pour les Anglais, d’autant que leurs dernières sorties n’ont pas eu de quoi rassurer, surtout d’un point de vue défensif. D’ailleurs, Maresca se risquait une nouvelle fois à changer sa charnière en titularisant Hato et Adarabioyo.

Un autre changement intervenait mais cette fois dès la 7e minute de jeu avec la sortie sur blessure de Lavia. Comme on le pressentait, les Blues abordaient cette confrontation avec un soupçon de légèreté, illustrée par cette prise de risque d’Hato dans sa surface (14e). Le talent des joueurs de Chelsea pouvait suffire ce soir. Estevao a même donné l’avantage aux siens d’un tir du gauche après un bon travail d’Andrey Santos (16e) mais chaque incursion azérie faisait courir un risque. Cucurella devait intervenir une première fois (25e), avant de constater les dégâts. Duran profitait d’une grossière erreur d’Hato pour lui permettre de trouver le poteau. Plus prompt, Andrade suivait bien pour égaliser (1-1, 29e).

Chelsea encore très friable

L’actuel 7e de Premier League vivait un vrai passage à vide, et surtout le jeune Jorrel Hato. Déjà coupable sur le premier but adverse, il touchait le ballon dans sa surface sur corner et offrait un penalty à Qarabag, que Jankovic transformait (2-1, 38e). Il n’y avait pas grand-chose à retenir de cette première période. Maresca aurait pu changer les deux tiers de l’équipe. Au lieu de cela, Andrey Santos, Jamie Gittens et Tyrique George cédaient leur place à Enzo Fernandez, Garnacho et Delap. Cela permettait au moins de rééquilibrer les débats et sonnait comme un avertissement pour les habituels remplaçants. Ils ont encore du chemin à parcourir sur les titulaires.

Quasiment sur l’un de ses premiers ballons, Garnacho égalisait d’une belle frappe croisée du gauche (2-2, 53e). Chelsea avait clairement changé de braquet, bien décidé à enfin prendre l’ascendant dans cette rencontre. Kochalski contrariait l’entrant Fernandez, auteur d’une grosse frappe (55e) puis Delap écrasait trop sa tentative (58e). Plus le chrono tournait, et plus le danger se rapprochait, malgré ce tir lointain d’Akhundzade (64e). Delap (70e), et surtout Estevao (83e), Buonanotte (86e) et Fernandez (88e) ne parvenaient pas à conclure. Qarabag ne fut pas loin d’un hold-up non plus avec Kashchuk, contrarié par Sanchez (90e+3). C’est tout de même un bon point de pris face à outsider de la compétition, et une 12e place, soit deux rangs de moins que leur adversaire du soir.

Première victoire en C1 pour Pafos

Ce nul ne fut pas la seule surprise de ce début de soirée en C1. Pafos a réussi à dominer Villarreal 1-0 grâce à un but de Luckassen en début de seconde période (46e). Les hommes de Marcelino ont été décevants ce soir, à l’image de Mikautadze sorti dès la 56e minute, comme Moleiro. L’ancien Lyonnais a pourtant eu une belle balle de but dès la 10e minute, comme Nicolas Pépé plus tard, mais ils ont tous les deux échoué. Le Sous-Marin jaune l’a payé cher, malgré sa domination (18 frappes contre 5). Il a manqué le réalisme face à l’adversaire le plus abordable de son calendrier. 32e avec 1 point après 4 journées, le club espagnol est en mauvaise posture.

Les résultats des matchs de 18h45 :

Qarabag 2 - 2 Chelsea : Andrade (sp 29e), Jankovic (38e) ; Estevao (16e), Garnacho (53e)

Pafos 1 - 0 Villarreal : Luckassen (46e)