PSG : Bradley Barcola donne des nouvelles de Dembélé et Hakimi

Présent en zone mixte après la défaite (1-2) du PSG face au Bayern Munich, Bradley Barcola a logiquement été interrogé sur les cas Dembélé et Hakimi, tous deux sortis sur blessure ce mardi soir. «C’est très embêtant. Je n’ai pas pu les croiser. Je ne sais pas si c’est si grave que ça. J’espère en tout cas que ça ne l’est pas et qu’on pourra compter sur eux rapidement», a tout d’abord avoué l’ailier parisien.

Relancé sur la possible longue absence du latéral marocain, l’ancien Lyonnais a complimenté son partenaire avant de lui souhaiter un rétablissement express. «C’est un très bon joueur, il nous aide beaucoup dans le couloir droit. C’est toujours un plaisir de jouer avec lui, il nous apporte énormément. Encore une fois, j’espère que ce n’est pas très grave». Réponse dans les prochaines heures…