Les prix des transferts potentiels de Lamine Yamal et de Warren Zaïre-Emery ont explosé !

Spécialiste des classements en tout genre, l’Observatoire du football (CIES) s’est cette fois-ci attardé sur les meilleurs jeunes de la planète football. Et plus précisément ceux qui n’ont pas encore soufflé leur vingtième bougie. On le sait, les grands clubs européens n’hésitent plus à dépenser des sommes conséquentes pour attirer dans leurs filets les meilleures pépites. Dernièrement, les exemples sont nombreux. En 2024, le Real Madrid a mis 70 M€ (bonus compris) pour s’offrir Endrick avant sa majorité. Plus récemment, Chelsea a déboursé près de 60 M€ (bonus compris) pour arracher Estevão à Palmeiras.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, le CIES a publié une étude proposant un classement des transferts potentiels de 113 joueurs âgés de moins de 20 ans évoluant dans 25 championnats. 113 jeunes dont un éventuel transfert est estimé à 10 M€ minimum. Un montant qui grimpe bien évidemment en flèche pour les noms les plus connus. La Premier League est le championnat le plus représenté avec 23 joueurs, devant la Bundesliga (16) et la Ligue 1 (11). Sans surprise, le premier de ce classement est la star du FC Barcelone, Lamine Yamal. Âgé de 18 ans, l’international espagnol vaudrait pas moins de 349,6 M€ s’il était vendu. Ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football, puisqu’il dépasserait largement le record de Neymar (222 M€).

La suite après cette publicité

Deux Parisiens dans le top 20

Deuxième jeune le plus coté, le Brésilien Estevão (18 ans) coûterait 118,1 M€ à son club acheteur. Si les deux premiers de ce classement ne surprennent personne, la suite de l’étude du CIES nous réserve quelques surprises. Ainsi, c’est le défenseur du FC Barcelone Pau Cubarsi (18 ans) qui complète le podium avec un transfert estimé à 112,7 M€. L’Espagnol devance la nouvelle sensation argentine fraîchement arrivée au Real Madrid, Franco Mastantuono (18 ans). Recruté pour 45 M€, l’ancien joueur de River Plate rapporterait 102,4 M€ aux Merengues s’il était vendu. L’autre grosse surprise est l’identité du joueur classé cinquième, à savoir Warren Zaïre-Emery (19 ans).

Le milieu du Paris Saint-Germain a bien été l’une des sensations de la saison 2023/2024, mais il a été au fond du trou durant de très nombreux mois. Aujourd’hui, il commence enfin à sortir la tête de l’eau et selon le CIES, il rapporterait potentiellement 92,3 M€ aux Rouge et Bleu s’il était vendu. Paris place un autre de ses Titis dans le top 20, à savoir Senny Mayulu (19 ans, 51,6 M€). Il faut ensuite descendre jusqu’à la 21e place pour trouver la trace d’un autre pensionnaire de L1 : le Lillois Ayyoub Bouaddi (18 ans, 40,5 M€). Enfin, le Madrilène Endrick, annoncé proche de l’Olympique Lyonnais se classe neuvième (73,2 M€).