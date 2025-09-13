Real Madrid : Ancelotti n’en pouvait plus du banc madrilène

Dans son entretien avec L’Équipe, Carlo Ancelotti revient sur une saison dernière marquée par des difficultés défensives et de nombreux blessés. Il évoque l’impact de ces absences sur la composition de l’équipe et la manière dont elles ont influé sur la mise en place d’un collectif solide, tout en soulignant les efforts et l’adaptation des joueurs confrontés à ces contraintes. L’entraîneur italien reconnaît que ce fut terriblement stressant comme saison.

«Ce fut compliqué. On n’a pas obtenu les succès voulus. On a aussi déploré trop de blessures en défense et ce fut difficile de mettre en place une équipe solide et de soutenir la qualité offensive dont nous disposions. Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal… Ça fait beaucoup de joueurs importants. Il y a eu des matches où nous n’avions que deux vrais défenseurs et l’un d’entre eux, Raul Asencio, sortait juste du centre de formation, même s’il a été bon».