Real Madrid, Équipe de France : Kylian Mbappé est redevenu hors norme

Kylian Mbappé avance dans sa saison d’un pas assuré. Déjà en verve avant la trêve internationale avec 3 buts inscrits en autant de rencontres de championnat, l’international français poursuit son début d’exercice sur des bases affamées. La semaine qu’il vient de clôturer est symptomatique d’un joueur en confiance, et autant dire qu’à trois jours de la réception de l’OM en Ligue des Champions, et à deux cent soixante-sept de la Coupe du Monde, cette nouvelle fera frémir les fans du Real Madrid et de l’équipe de France.

Pas plus tard que vendredi dernier, Mbappé était devenu le deuxième comeilleur buteur de l’histoire des Bleus en rejoignant Thierry Henry et ses 51 réalisations. Son but ? Un modèle du genre au bout d’une course effrénée qui avait laissé le pauvre défenseur parisien Zabarnyi sur les rotules. Mardi, le Madrilène confirmait ses superbes sensations du moment en inscrivant, cette fois, son 52e but en équipe de France (faisant de lui le seul deuxième meilleur buteur des Bleus), et en étant passeur décisif pour Bradley Barcola.

35 buts en Liga depuis son arrivée

Autant dire qu’à ce rythme, il ne serait pas insensé de voir Mbappé rattraper, voire dépasser Giroud, avant ou pendant la Coupe du Monde l’été prochain. En club, le Français aura aussi l’ambition de renouveler ces soirs d’apesanteur, et possiblement dès mardi face à l’OM. La mauvaise nouvelle pour les Marseillais, c’est que Mbappé a brillé pour sa dernière répétition avant ce choc. Face à la Real Sociedad cet après-midi, l’attaquant de 26 ans a livré une nouvelle prestation majuscule, avec à la clé un but et une passe décisive : «Nous savions que ce serait un match difficile, un test pour nous, pour voir où nous en étions actuellement. Nous avons très bien débuté, joué dans le camp adverse, marqué des buts, créé des occasions… Le carton rouge a un peu changé la donne, nous étions en infériorité numérique, mais nous n’avons pas eu peur. Nous avons obtenu le deuxième carton. La deuxième mi-temps a été encore plus difficile : ils nous ont accordé le penalty, mais nous avons réagi collectivement et sommes rentrés à Madrid avec les trois points. C’était très bien pour nous», a déclaré l’attaquant français.

Il avait d’abord profité d’une vilaine erreur de relance basque pour galoper plein champ et ajuster d’une froideur extrême Alex Remiro. «Je me sens très bien, mais la saison est très longue. C’est un bon début, je ne peux pas dire le contraire. Mais elle dure dix mois, onze avec la Coupe du monde, et je dois bien jouer pendant longtemps. Allez, Madrid. À mardi, supporters du Real Madrid. Toujours avec l’esprit d’équipe. Je me donne à 100 % pour ce maillot, nous avons beaucoup de qualité. L’équipe m’aide à démontrer mes qualités chaque jour», a aussi déraillé Mbappé. Puis c’est lui qui tourmentait la défense adverse au poteau de corner, avant d’adresser un centre en retrait à Arda Güler, avec qui on sent une relation technique naître. «C’est le jour où Mbappé a confirmé qu’il dominait le championnat. Au sommet de sa forme depuis son arrivée au Bernabéu, il a gouverné à Anoeta, et il en vaut trois», écrit Marca. Le Français cumule déjà 6 buts et 1 passe décisive cette saison, en 6 rencontres. Et il fait peu de doutes que ce bilan sera encore amené à grossir dans les jours, ou semaines à venir…