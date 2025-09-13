Real Madrid : la sortie forte d’Ancelotti sur sa relation avec Mbappé

Carlo Ancelotti s’est longuement exprimé dans un entretien à L’Equipe sur la gestion de Kylian Mbappé, offrant un regard rare sur la relation entraîneur–joueur au plus haut niveau. Pour le technicien italien, travailler avec l’attaquant français relève presque de la simplicité. «Est-ce facile d’entraîner Mbappé ? Très facile. En un an, Mbappé ne m’a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs… Rien. Il s’est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité. Et il a signé une saison de très haut niveau d’un point de vue personnel, avec 44 buts. Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu’il est adapté et ses partenaires le connaissent bien. Ce n’est pas qu’il n’aime pas défendre. C’est juste qu’un joueur comme lui, avec ses caractéristiques, on lui demande avant tout de marquer.»

La suite après cette publicité

Le sujet du positionnement du joueur au sein de l’équipe est également au cœur de l’entretien. «À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C’est là qu’il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d’enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu’il soit proche du but. Sur un côté, il aura les mêmes qualités, bien sûr, mais il marquera moins je pense. L’intensité dans le foot a encore augmenté ces dernières saisons et l’exigence physique de ceux qui jouent sur un côté est beaucoup plus élevée qu’il y a encore quelques années. On demande toujours plus d’efforts à ceux qui évoluent sur le côté. Pour Mbappé, il est donc préférable d’être en pointe».