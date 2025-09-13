Menu Rechercher
Commenter 20
Liga

Real Madrid : le bijou de Mbappé contre la Real Sociedad

Par Allan Brevi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Sociedad 1-2 Real Madrid

Bien lancé en profondeur après une mauvaise passe d’un joueur adverse, Kylian Mbappé n’a pas laissé passer sa chance cet après-midi face à la Real Sociedad. Puissant, rapide, tranchant comme à ses plus belles heures, l’attaquant français a ouvert le score en Liga en prenant de vitesse les deux défenseurs adverses avant de conclure avec sang-froid. Un but qui rappelle ce qui fait sa force : l’explosivité et l’efficacité dans les grands espaces.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
😲 Kylian Mbappé ouvre déjà le score face à la Real Sociedad, il est inarrêtable cette saison !
Voir sur X

Désormais auteur de quatre buts en quatre rencontres de championnat, Mbappé confirme son état de grâce. En pleine confiance après avoir marqué à deux reprises avec les Bleus lors de la trêve internationale, il démarre la saison sur des bases impressionnantes. Un message clair envoyé à l’Espagne et à l’Europe : le capitaine de l’équipe de France est plus affamé que jamais.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier