Real Madrid : le bijou de Mbappé contre la Real Sociedad

Bien lancé en profondeur après une mauvaise passe d’un joueur adverse, Kylian Mbappé n’a pas laissé passer sa chance cet après-midi face à la Real Sociedad. Puissant, rapide, tranchant comme à ses plus belles heures, l’attaquant français a ouvert le score en Liga en prenant de vitesse les deux défenseurs adverses avant de conclure avec sang-froid. Un but qui rappelle ce qui fait sa force : l’explosivité et l’efficacité dans les grands espaces.

Désormais auteur de quatre buts en quatre rencontres de championnat, Mbappé confirme son état de grâce. En pleine confiance après avoir marqué à deux reprises avec les Bleus lors de la trêve internationale, il démarre la saison sur des bases impressionnantes. Un message clair envoyé à l’Espagne et à l’Europe : le capitaine de l’équipe de France est plus affamé que jamais.