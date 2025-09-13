Liga : porté par un grand Kylian Mbappé, le Real Madrid enchaîne contre la Real Sociedad

Le Real Madrid reçu 4 sur 4. Tombeur d’Osasuna, d’Oviedo et de Majorque lors des trois premières journées, le club madrilène a poursuivi son début de saison parfait, ce samedi, sur la pelouse de la Real Sociedad. Alignés en 4-2-3-1 avec Mbappé en pointe et un trio Vinicius-Güler-Diaz pour soutenir l’international français, les hommes de Xabi Alonso ont une nouvelle fois fait le job. Asphyxiant d’entrée de jeu l’écurie basque entraînée par Sergio Francisco, le Real passait même tout proche de l’ouverture du score. Lancé en profondeur, Mbappé se jouait de ses adversaires directs avant de servir Güler en retrait. Sans contrôle, le jeune turc plaçait le ballon dans le but vide mais l’arbitre de la rencontre signalait finalement une position de hors-jeu. Qu’importe.

La suite après cette publicité

Mbappé régale, Huijsen voit rouge

Dominateurs, les Merengues reprenaient le contrôle du cuir et se signalaient encore sur le but de Remiro. Sur un superbe centre de l’extérieur du pied de Carvajal, Mbappé surgissait mais sa reprise manquait de puissance (8e). Dans tous les bons coups, le Français profitait finalement d’une mauvaise passe en retrait de Goti pour prendre de vitesse la défense basque et tromper Remiro d’une frappe du droit (0-1, 12e). Auteur de son 4e but de la saison et déchainé, le numéro 10 madrilène passait même tout proche du doublé dans la foulée. Servi par Vinicius, il se jouait de Zubeldia avant de voir son tir du droit dévié par le montant opposé de Remiro (15e). En grande souffrance, la Real Sociedad s’enhardissait au fil des minutes et piquait à son tour.

Pas attaqué à l’entrée de la surface, Barrenetxea déclenchait une puissante frappe mais cette dernière trouvait le petit filet de Courtois (18e). Malgré cette frayeur, le Real imposait son rythme, multipliait les occasions sur le but des Basques mais tombait sur un Remiro inspiré. Après un premier arrêt exceptionnel sur une tête de Militao (28e), le portier basque s’interposait encore face au défenseur brésilien (30e). Deux parades déterminantes puisque dans la foulée les Madrilènes allaient se retrouver à dix… Coupable d’une faute sur Oyarzabal, qui partait seul au but, Huijsen voyait rouge (32e) et laissait ses partenaires en infériorité numérique.

La suite après cette publicité

Le Real fait le plein de confiance avant l’OM

Malgré ce coup du sort et quelques minutes d’adaptation, les Merengues poursuivaient leur entreprise et allaient finalement être récompensé juste avant la pause. Après une tête de Carvajal sur le poteau de Remiro (43e), Mbappé s’offrait lui un numéro de soliste avant de servir Güler pour le but du break (0-2, 44e). Au retour des vestiaires, Valverde remplaçait Brahim Diaz et la Real Sociedad poussait pour faire son retard. Après un double poteau miraculeux concédé par Courtois (49e), Carvajal se rendait coupable d’une main dans sa propre surface et permettait à Oyarzabal de réduire la marque sur penalty (1-2, 55e). Relancés, les Basques conservaient leur emprise dans la dernière demi-heure de jeu.

Repliés dans leur propre camp, les Madrilènes se contentaient eux de bloquer les assauts des coéquipiers de Carlos Soler et d’opérer en contre, à l’image de Mbappé, auteur d’un nouveau rush solitaire impressionnant avant de voir sa frappe fuir le cadre (60e). Dans la foulée, Courtois sortait lui le grand jeu sur un petit piqué d’Oyarzabal (64e). Face à la pression mise par les locaux, Xabi Alonso lançait Garcia et Asencio à la place de Ceballos et Vinicius. Un ajustement permettant finalement à la Casa Blancan asphyxiée en fin de match, de conserver son léger avantage et ainsi d’empocher trois nouveaux points. Avec cette victoire (2-1), le Real Madrid conserve la tête de la Liga et fait le plein de confiance avant de retrouver l’OM, mardi soir. La Real Sociedad est 17e.