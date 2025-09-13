Real Madrid : le carton rouge de Dean Huijsen contre la Real Sociedad

À seulement 20 ans, Dean Huijsen s’était déjà imposé comme une valeur sûre du Real Madrid. Solide depuis le début de saison, le jeune défenseur avait l’occasion de confirmer face à la Real Sociedad son statut de titulaire indiscutable et de nouvelle pépite de l’effectif merengue.

La suite après cette publicité

Mais la rencontre a vite tourné au cauchemar pour lui : sanctionné d’un carton rouge après avoir stoppé irrégulièrement un Mikel Oyarzabal lancé en contre, Huijsen a été expulsé dès la demi-heure de jeu. L’arbitre a estimé qu’il stoppait illicitement une action franche de but, contraignant ainsi le Real à évoluer en infériorité numérique pendant plus d’une heure (1-0).