Auxerre : la grande déception de Danny Namaso

À l’issue de la défaite (2-1) face à Monaco, l’attaquant auxerrois, Danny Namaso, a exprimé sa déception mais aussi son optimisme. Malgré les blessures et les retours tardifs de sélection, le joueur a souligné la qualité du groupe et sa volonté personnelle de continuer à progresser pour marquer et être décisif.

«On est déçu parce qu’on a fait un gros match. On continue à travailler. On a beaucoup de qualité. On sait qu’on a les qualités, on a eu des blessures et des joueurs qui sont revenus tard de sélections. Mais on a montré des choses intéressantes. On a notre manière de jouer et je vais continuer à travailler pour marquer des buts et être décisif»