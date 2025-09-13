Menu Rechercher
Auxerre : la grande déception de Danny Namaso

Par Valentin Feuillette
1 min.
Stade de l'Abbé Deschamps @Maxppp
Auxerre 1-2 Monaco

À l’issue de la défaite (2-1) face à Monaco, l’attaquant auxerrois, Danny Namaso, a exprimé sa déception mais aussi son optimisme. Malgré les blessures et les retours tardifs de sélection, le joueur a souligné la qualité du groupe et sa volonté personnelle de continuer à progresser pour marquer et être décisif.

«On est déçu parce qu’on a fait un gros match. On continue à travailler. On a beaucoup de qualité. On sait qu’on a les qualités, on a eu des blessures et des joueurs qui sont revenus tard de sélections. Mais on a montré des choses intéressantes. On a notre manière de jouer et je vais continuer à travailler pour marquer des buts et être décisif»

Ligue 1
Auxerre
Danny Loader

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Auxerre Logo AJ Auxerre
Danny Loader Danny Loader
