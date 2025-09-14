Real Madrid : les nouvelles révélations de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé est sur un petit nuage. Arrivé à Madrid en juillet 2024, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain semble, enfin, en pleine possession de ses moyens. Après une première saison mitigée où l’international français (92 sélections, 52 buts) aura brillé individuellement (44 buts et 5 passes décisives en 59 matches toutes compétitions confondues), à défaut de convaincre sur le plan collectif, le Bondynois a débuté ce nouvel exercice de la meilleure des manières. Buteur et passeur, ce samedi, lors de la victoire des siens contre la Real Sociedad (2-1), le numéro 10 des Merengues totalise ainsi 4 buts et 1 offrande en 4 rencontres de Liga. Des statistiques confirmant son excellente dynamique sous le maillot de la Casa Blanca.

Ancelotti salue la mentalité de Mbappé

Interrogé par le quotidien L’Equipe, son ancien entraîneur Carlo Ancelotti, désormais sur le banc de la sélection brésilienne, ne semblait d’ailleurs pas étonné de la réussite actuelle du Français, promettant même une deuxième saison encore plus prolifique pour le droitier d’1m78. «Je crois que sa deuxième saison sera meilleure parce qu’il est adapté et ses partenaires le connaissent bien», assurait ainsi le Mister. Relancé sur sa collaboration avec KM10 la saison passée, le coach de 66 ans a par ailleurs souligné la très bonne mentalité de son ancien protégé.

«En un an, Mbappé ne m’a jamais rien demandé, ni de tirer les penalties, ni de jouer, ni de ne pas jouer, ni de frapper les coups francs… Rien. Il s’est toujours bien comporté, avec beaucoup d’humilité. Et il a signé une saison de très haut niveau d’un point de vue personnel, avec 44 buts». Un entretien permettant également à l’ex-tacticien d’Everton de justifier la position de numéro 9 de Mbappé sous les couleurs madrilènes. «À mes yeux, Mbappé est un avant-centre. C’est là qu’il exprime le mieux ses qualités. Il est rapide, technique, adroit, capable d’enchaînements fulgurants dans des petits espaces. Il faut donc qu’il soit proche du but. Sur un côté, il aura les mêmes qualités, bien sûr, mais il marquera moins je pense. L’intensité dans le foot a encore augmenté ces dernières saisons et l’exigence physique de ceux qui jouent sur un côté est beaucoup plus élevée qu’il y a encore quelques années. On demande toujours plus d’efforts à ceux qui évoluent sur le côté. Pour Mbappé, il est donc préférable d’être en pointe».

Mbappé meilleur en 9 ?

Au regard du début de saison réalisé par le Tricolore, difficile de donner tort à Carlo Ancelotti, qui a également profité de cette sortie médiatique pour défendre l’ancien Monégasque, souvent critiqué pour son manque de rendement sur le plan défensif. «Ce n’est pas qu’il n’aime pas défendre. C’est juste qu’un joueur comme lui, avec ses caractéristiques, on lui demande avant tout de marquer». Autant séduit par les qualités du joueur que par l’homme, l’Italien a finalement conclu son propos en assurant que la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid était «une très bonne chose».

«Après le départ de (Karim) Benzema (en 2023), le Real a pris Joselu, qui a été bon quand il a joué. Mais un club comme le Real a besoin d’un avant-centre comme Mbappé. Comme l’était Benzema. Comme l’était (Emilio) Butragueno. D’un avant-centre du Real Madrid. J’insiste, mais au début de la saison passée, personne n’imaginait qu’on allait perdre sur des durées aussi longues des joueurs aussi irremplaçables que Carvajal. Tu peux le remplacer d’un point de vue technique, oui. Mais tu ne pourras jamais remplacer ce qu’il représente dans le vestiaire». Désormais à 100% physiquement et libéré mentalement, Kylian Mbappé va, lui, tenter de confirmer son incroyable rendement depuis la reprise. Prochain rendez-vous ? L’Olympique de Marseille, mardi soir, lors de la première journée de la Ligue des Champions. Les Phocéens ont de quoi trembler…