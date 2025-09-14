Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

La petite phrase d’Aurélien Tchouameni sur Zinedine Zidane

Par Josué Cassé
1 min.
Aurélien Tchouameni, contre l'Ukraine @Maxppp

Invité de l’émission Téléfoot, ce dimanche, Aurélien Tchouameni, très performant ces dernières semaines, a logiquement été interrogé sur un certain Zinedine Zidane. Annoncé comme le digne héritier de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, ZZ croisera-t-il la route du milieu merengue dans un avenir proche ? L’intéressé ne ferme pas la porte.

La suite après cette publicité

«Je ne l’ai pas encore croisé, peut-être dans un avenir proche (sourire). Ça parle pour lui quand on regarde ce qu’il a effectué en tant que joueur et entraineur, il a un CV que tous les entraineurs rêveraient d’avoir, il n’y a pas de problème par rapport à ça. On est sûrs que c’est un bon entraineur et peu importe son prochain choix, il fera un super travail».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
France
Aurélien Tchouameni
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
France Flag France
Aurélien Tchouameni Aurélien Tchouameni
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier