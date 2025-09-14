La petite phrase d’Aurélien Tchouameni sur Zinedine Zidane

Invité de l’émission Téléfoot, ce dimanche, Aurélien Tchouameni, très performant ces dernières semaines, a logiquement été interrogé sur un certain Zinedine Zidane. Annoncé comme le digne héritier de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, ZZ croisera-t-il la route du milieu merengue dans un avenir proche ? L’intéressé ne ferme pas la porte.

«Je ne l’ai pas encore croisé, peut-être dans un avenir proche (sourire). Ça parle pour lui quand on regarde ce qu’il a effectué en tant que joueur et entraineur, il a un CV que tous les entraineurs rêveraient d’avoir, il n’y a pas de problème par rapport à ça. On est sûrs que c’est un bon entraineur et peu importe son prochain choix, il fera un super travail».